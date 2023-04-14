Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Gyori jaras
Дома
Купить дом в Gyori jaras, Венгрия
Дьёр
94
Дом
Очистить
205 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 14 комнат
Gyori jaras, Венгрия
14 Количество комнат
14 ванных комнат
280 м²
€ 373,920
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 331,186
Дом 3 комнаты
Koronco, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 85,200
Дом 4 комнаты
Abda, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 158,916
Дом 3 комнаты
Гёнью, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 125,263
Дом 3 комнаты
Гёнью, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
€ 138,617
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 237,706
Дом 6 комнат
Gyori jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
193 м²
€ 574,234
Дьёр - волшебный город, где любители тишины могут найти дом своей мечты. Этот недавно постро…
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 106,567
Дом 5 комнат
Ньюль, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 234,768
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат
236 м²
€ 502,121
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
87 м²
€ 81,461
Дом 8 комнат
Эттевень, Венгрия
8 Количество комнат
155 м²
€ 138,884
Дом 1 комната
Ньюль, Венгрия
1 Количество комнат
54 м²
€ 79,859
Дом 3 комнаты
Пер, Венгрия
3 Количество комнат
72 м²
€ 66,504
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат
156 м²
€ 154,910
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
230 м²
€ 371,249
Дом 3 комнаты
Гёнью, Венгрия
3 Количество комнат
82 м²
€ 146,630
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат
105 м²
€ 198,979
Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 128,201
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 119,921
Дом 3 комнаты
Дунасег, Венгрия
3 Количество комнат
94 м²
€ 90,542
Дом 4 комнаты
Пер, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 173,606
Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 64,074
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 186,693
Дом 3 комнаты
Энеше, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 95,884
Дом 4 комнаты
Gyorzamoly, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 155,551
Дом 5 комнат
Дунасег, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 157,580
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 148,232
Дом 1 комната
Gyori jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 53,150
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
7
Параметры недвижимости в Gyori jaras, Венгрия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты