Купить квартиру в Эрд, Венгрия

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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Erdi jaras
Эрд
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Квартира
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75 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 114,580
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 106,567
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 111,909
Квартира 1 комната
Эрд, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
€ 61,163
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 111,909
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 93,213
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 158,649
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 125,379
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 128,201
Квартира 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 232,097
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 110,306
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3 Количество комнат
74 м²
€ 228,000
Примечательная квартира во внушительном монументальном здании в лучшем районе Будапешта Цен…
Квартира 6 комнат
Эрд, Венгрия
6 Количество комнат
175 м²
€ 696,000
На продажу выставлена шикарная, современная квартира недалеко от финансового района Будапешт…
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 227,023
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 136,214
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 141,555
Квартира 1 комната
Эрд, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 97,486
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
€ 133,276
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 159,984
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
165 м²
€ 288,452
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 84,132
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 118,212
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 118,212
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 165,059
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2 Количество комнат
74 м²
2/1 Этаж
€ 274,000
В 5-м районе Будапешта по улице Deak Ferenc на продажу выставлена квартира площадью 74 кв.м …
Квартира 1 ванная
Эрд, Венгрия
1 ванных комнат
85 м²
€ 89,610
Продается квартира 85 кв.м, 3 комнатная, кондиционер, сад.Тихий район, хорошее жилое сообщес…
Квартира 1 ванная
Эрд, Венгрия
1 ванных комнат
75 м²
€ 75,554
Красивая, близко к природе, построенная в недавно построенном месте, квартира на первом этаж…
Квартира 1 ванная
Эрд, Венгрия
1 ванных комнат
101 м²
2 Этаж
€ 122,580
Квартира 1 ванная
Эрд, Венгрия
1 ванных комнат
47 м²
€ 77,782
Energy saving Luxury apartment at an affordable price in the center of Érd. For sale in a s…
Квартира
Эрд, Венгрия
100 м²
1 Этаж
€ 100,070
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