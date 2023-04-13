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Купить недвижимость в Debreceni jaras, Венгрия

Дебрецен
715
Хайдушамшон
48
763 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 97,486
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 88,138
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 90,275
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 80,126
Дом 1 комнатав Debreceni jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 66,504
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 113,511
Дом 4 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 200,287
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 191,634
Квартира 1 комнатав Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м²
€ 86,803
Дом 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 264,148
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 93,453
Квартира 4 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 341,869
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 94,815
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 478,083
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 413,983
Дом 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 26,441
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 130,605
Квартира 1 комнатав Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м²
€ 68,641
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 112,977
Дом 6 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 165 м²
€ 373,653
Дом 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 89,474
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 103,896
Дом 7 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 344 м²
€ 1,012,254
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м²
€ 397,957
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 102,828
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 318 м²
€ 707,777
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 304,210
Квартира 1 комнатав Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 85,200
Дом 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 85,200
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 103,095

Параметры недвижимости в Debreceni jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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