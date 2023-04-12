Купить коттедж в Венгрии

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Венгрия
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в Tapolcai jaras
170
в Сегед
23
в Fonyodi jaras
148
в Monori jaras
156
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107
в Gardonyi jaras
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в Esztergomi jaras
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в Vaci jaras
117
в Soproni jaras
95
в Сигетсентмиклош
150
в Pilisvoeroesvari jaras
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в Zalaszentgroti jaras
107
в Залаэгерсег
101
в Vecsesi jaras
135
в Szombathelyi jaras
101
в Сентендре
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в Tatabanyai jaras
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91 объект найдено
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Коттедж 3 ванных
Шиофок, Венгрия
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 1
€ 138,551
Избегайте шума города!Продается конный пансионат на окраине города Шиофок.В отеле есть 8 ком…
Коттедж
Szolnoki jaras, Венгрия
638 м²
Количество этажей 3
€ 154,924
Также как пансионат или рабочий дом, он отлично подходит для использования в качестве многок…
Коттедж 3 ванных
Bo, Венгрия
3 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 1
€ 150,348
Предлагаю на продажу особняк площадью 240 кв.м в районе Грязи! Особняк и его парк занимают…
Коттедж 2 ванных
Талиандёрёгд, Венгрия
2 ванных комнат
490 м²
Количество этажей 1
€ 226,678
КУРИЯ на продажу на БАЛАТОНСКОМ СЕЛЬДЕ!Особняк, построенный в 1800-х годах, расположен на пл…
Коттедж 2 ванных
Надьчеркес, Венгрия
2 ванных комнат
122 м²
Количество этажей 1
€ 145,943
В 10 км от Nyíregyháza, модернизированный 200-летний соломенный дом и ферма на продажу!Площа…
Коттедж 2 ванных
Баллосэг, Венгрия
2 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 2
€ 105,528
10 km from Kecskemét In Ballószög, a homestead of German owners, for sale with full equipmen…
Коттедж
Вишеград, Венгрия
500 м²
Количество этажей 2
€ 785,845
В Вишеграде, рядом с дорогой 11, красивый парк когда-то был поместьем Гунделя. В огромном па…
Коттедж 8 ванных
Сентдьёрдьвёльдь, Венгрия
8 ванных комнат
800 м²
Количество этажей 2
€ 693,912
Продается в Охране, в очаровательной природной среде, настоящий куриозум, парк отдыха, в кот…
Коттедж 1 ванная
Ньяршапат, Венгрия
1 ванных комнат
71 239 м²
Количество этажей 2
€ 87,566
Продажа на шампуре, рядом с асфальтированной дорогой, легкодоступная ферма, ТАНЯ! Собственн…
Коттедж
Чеп, Венгрия
494 м²
Количество этажей 2
€ 504,243
Офис, размещение, склад в одном месте! Рядом с главной дорогой № 13, 19 от Комарома, 40 о…
Коттедж 2 ванных
Debreceni jaras, Венгрия
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 186,133
Коттедж 3 ванных
Теш, Венгрия
3 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 1
€ 222,282
Восточный один - Bakony его самая высокая точка предложение на продажу в среде, понравившейс…
Коттедж 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 3
€ 242,638
В ГРЯЗИ 280 НМ ТОП ПОЛГАРНАЯ КУРИЯ С 6 НОМЕРАМИ, ОХРАНИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 1554 НМ ТЕЛЕК,…
Коттедж 3 ванных
Токай, Венгрия
3 ванных комнат
296 м²
Количество этажей 2
€ 269,433
Прячется близко к водному участку, в среде деревьев предков он в девяносто раз - для охотнич…
Коттедж 2 ванных
Будакеси, Венгрия
2 ванных комнат
206 м²
Количество этажей 2
€ 1,144,955
ИСТИННОЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ! В 20 минутах от Будапешта, на участке, граничащем с лесом, ПРОДАЕТСЯ…
Коттедж
Egerszalok, Венгрия
50 м²
Количество этажей 1
€ 82,582
Продается Эгерсало, моя красивая, тихая, живописная ферма площадью 13 акров . Недвижимость н…
Коттедж
Мошонбель, Венгрия
380 м²
Количество этажей 2
€ 112,264
On Mónosbél É-i szélén, a hilltop standing, L ground-plan, single-story, kontyolt gable-roof…
Коттедж 7 ванных
Pecsely, Венгрия
7 ванных комнат
500 м²
Количество этажей 3
€ 1,040,868
Балатон Хайленд, историческое семейное поместье, в очень хорошем состоянии, с ландшафтным са…
Коттедж 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 1
€ 173,247
В центре города Сарваро, особняк, продается недвижимость площадью почти 200 квадратных метров
Коттедж 4 ванных
Кока, Венгрия
4 ванных комнат
400 м²
Количество этажей 1
€ 203,162
The Budapest on county Kóka salesman it in 1909, count Pálffy by way of Pál from a convent w…
Коттедж 1 ванная
Jakabszallas, Венгрия
1 ванных комнат
62 м²
Количество этажей 1
€ 114,279
Продается недалеко от Кечкемета в Якабссалласе, в 2 км от аэропорта РЕАЛОЛЮТ УЧИТЕЛЕЙ, ИТОГО…
Коттедж 2 ванных
Кунадач, Венгрия
2 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 1
€ 150,063
From Kecskemét onto 20 minutes of highway, the Kiskunsági 2 farms fenced in selling on one o…
Коттедж 1 ванная
Кунадач, Венгрия
1 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 1
€ 101,037
В 20 минутах езды от Козьей лавки, 15 км - от съезда с шоссе, в одном из самых красивых райо…
Коттедж 3 ванных
Тисафёльдвар, Венгрия
3 ванных комнат
217 м²
Количество этажей 1
€ 100,117
В Тисаланд, отремонтированный особняк, фермерские дома, фруктовый сад на продажу. Участок: 4…
Коттедж
Пётёфисаллаш, Венгрия
300 м²
Количество этажей 1
€ 226,249
Экономика приносит внимание!!! На торговце Petófiszállás он 6.3Ha на фермерское подходящее …
Коттедж 7 ванных
Helvecia, Венгрия
7 ванных комнат
640 м²
Количество этажей 2
€ 415,559
От Kecskemét почти 10 км, продавец подходит для сельского туризма, лошадь держится превосход…
Коттедж 4 ванных
Тиннье, Венгрия
4 ванных комнат
400 м²
Количество этажей 3
€ 750,916
Продавец роскошного владения, с бассейном, теннисным кортом, на краю леса, в красивой нетрон…
Коттедж 1 ванная
Debreceni jaras, Венгрия
1 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 1
€ 103,890
Центр отдыха Hármashegyaljai рядом с прямым одним 120 нм, фермы, на которых 3 комнаты, больш…
Коттедж 2 ванных
Чемё, Венгрия
2 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 1
€ 80,572
На внешней территории Csemü с асфальтированной дороги ферма вывезена из большего количества …
Коттедж 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 3
€ 277,565
Здание было построено в 1900 году по проекту архитектора Йожефа Лэмпинга, 3 ровный, и до сих…
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