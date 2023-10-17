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Дома в Центрально-Задунайский край, Венгрия

Enyingi jaras
61
Kisberi jaras
52
Velence
49
Тата
48
Mori jaras
47
Эньинг
40
Эрчи
40
Тапольца
38
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2 465 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Альшоэрш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альшоэрш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€282,752
Дом 3 комнаты в Szigliget, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szigliget, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€213,369
Дом 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€218,253
Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€140,875
Дом 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€68,574
Дом 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 201 м²
€194,077
Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€77,372
Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
€771,134
Дом 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
€439,909
Дом 5 комнат в Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€188,902
Дом 4 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€155,003
Дом 5 комнат в Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€175,446
Дом 1 комната в Шарсентагота, Венгрия
Дом 1 комната
Шарсентагота, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€28,465
Дом 2 комнаты в Paloznak, Венгрия
Дом 2 комнаты
Paloznak, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€87,723
Дом 2 комнаты в Lesencefalu, Венгрия
Дом 2 комнаты
Lesencefalu, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€232,634
Дом 3 комнаты в Badacsonytoerdemic, Венгрия
Дом 3 комнаты
Badacsonytoerdemic, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€128,278
Дом 4 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 4 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€184,834
Дом 6 комнат в Тапольца, Венгрия
Дом 6 комнат
Тапольца, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 293 м²
€395,375
Дом 3 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
€154,217
Дом 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€209,345
Дом 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€227,459
Дом 1 комната в Адонь, Венгрия
Дом 1 комната
Адонь, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€50,460
Дом 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
€188,643
Дом 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€153,985
Дом 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
€766,071
Дом 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
€229,564
Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€449,874
Дом 3 комнаты в Уйбарок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Уйбарок, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 65 м²
€72,197
Дом 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€362,019
Дом 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€160,178

Типы недвижимости в Центрально-Задунайский край

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Параметры недвижимости в Центрально-Задунайский край, Венгрия

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