Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Венгрия
  4. Центральная Венгрия
  5. Коттеджи

Коттеджи в Центральная Венгрия, Венгрия

Goedoello Regional Unit
3
Коттедж В архив
Очистить
19 объектов найдено
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Вишеград, Венгрия
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Вишеград, Венгрия
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
В Вишеграде, рядом с дорогой 11, красивый парк когда-то был поместьем Гунделя. В огромном па…
€812,788
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Ньяршапат, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Ньяршапат, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 239 м²
Количество этажей 2
Продажа на шампуре, рядом с асфальтированной дорогой, легкодоступная ферма, ТАНЯ! Собственн…
€90,568
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Будакеси, Венгрия
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будакеси, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
ИСТИННОЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ! В 20 минутах от Будапешта, на участке, граничащем с лесом, ПРОДАЕТСЯ…
€1,18 млн
Коттедж 4 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Кока, Венгрия
Коттедж 4 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Кока, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
The Budapest on county Kóka salesman it in 1909, count Pálffy by way of Pál from a convent w…
€210,128
Коттедж 4 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Тиннье, Венгрия
Коттедж 4 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Тиннье, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продавец роскошного владения, с бассейном, теннисным кортом, на краю леса, в красивой нетрон…
€776,661
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Чемё, Венгрия
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Чемё, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
На внешней территории Csemü с асфальтированной дороги ферма вывезена из большего количества …
€83,335
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Асод, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Асод, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Особняк будет обновлен из Будапешта до 30 минут! Погреб здания (199 639 M2) Подманицкий зас…
€155,502
Коттедж с парковкой, с балконом, с Excelent brightness в Вашад, Венгрия
Коттедж с парковкой, с балконом, с Excelent brightness
Вашад, Венгрия
Площадь 5 100 м²
Количество этажей 2
МОНОР МЕЛЛЕТЫ Предлагаем на продажу более 12 ГЕКТОВ СОБСТВЕННОГО ПРАВА ТАНЬИ, даже с полным …
€332,536
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Szada, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szada, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
На Szada продается рабочая ферма!
€473,684
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Будьи, Венгрия
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будьи, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Любопытство, чтобы поселиться в трудовой, Будапештской агломерации, желая, чтобы мы предложи…
€251,196
Коттедж 1 ванная с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Mogyorod, Венгрия
Коттедж 1 ванная с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Mogyorod, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
22.000 нм другие здания, вывезенные на продажу на ваш орех и двор, и недвижимость со всеми к…
€263,158
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Дунаваршань, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дунаваршань, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Будет ли Аздáлкодни любить? Из Будапешта 26 км-ре двухэтажная ферма возобновила в целом п…
€753,588
Коттедж 6 ванных с балконом, с transformable rooms, с Very good brightness в Гёдёллё, Венгрия
Коттедж 6 ванных с балконом, с transformable rooms, с Very good brightness
Гёдёллё, Венгрия
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 579 м²
Количество этажей 2
С 8 ÉVES MEGTÉRÜLÉS! МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ФАНТАСТИЧЕСКУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ВАС! В ц…
€325,359
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Кишкунлацхаза, Венгрия
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Кишкунлацхаза, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 291 м²
Количество этажей 2
В полдень продавец церковных озер он 290 нм обновил особняки, с 13 гектар леса, пастбища, ко…
€238,995
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, с Very good brightness в Пилишчаба, Венгрия
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, с Very good brightness
Пилишчаба, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Из Будапешта 15 км, на Pilisvörsvár, в живописной обстановке предлагают на покупку он 20 000…
€717,703
Коттедж 5 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Цеглед, Венгрия
Коттедж 5 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Цеглед, Венгрия
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
Природа нравится, предприниматели, с туризмом занимаются с вниманием! Из-за бани Ceglédberce…
€308,612
Коттедж 10 ванных с парковкой, с балконом, новое здание в Эрд, Венгрия
Коттедж 10 ванных с парковкой, с балконом, новое здание
Эрд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 552 м²
Количество этажей 3
На ÚJÉPÍTÉSŰ MUNKÁSSZÁLLÓ ELADÓ ÉRD - прекрасной возможности - какой 69 помещения, согласно …
€369,378
Коттедж 5 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Szigetbecse, Венгрия
Коттедж 5 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szigetbecse, Венгрия
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Мы предлагаем на продажу современную ферму на Szigetbecse. Недвижимость 3000nm-es лежит на у…
€358,851
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Delegyhaza, Венгрия
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Delegyhaza, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Продавец его Délegyház 170 нм семьи размещения его спокойная обстановка. В его распоряжении …
€155,502

Параметры недвижимости в Центральная Венгрия, Венгрия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти