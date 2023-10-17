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Квартиры в Центральная Венгрия, Венгрия

Будапешт
234
Cegledi jaras
51
Сигетсентмиклош
49
Дунакеси
46
Цеглед
46
Vaci jaras
42
Вац
42
Будаэрш
33
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3 313 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€254,500
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€107,970
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€137,276
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
In the heart of Budapest's 9th district, a 4th-floor one-bedroom apartment is now available …
€102,571
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€115,425
Квартира 2 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€123,137
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€100,000
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€103,508
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€102,828
Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€129,126
Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
In the 5th district of Budapest, in the heart of the city, just a few steps away from Ferenc…
€155,003
Квартира 4 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€173,376
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€126,797
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€82,548
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€127,832
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€326,050
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€95,486
Квартира 2 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€126,797
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€102,571
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
€153,985
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
This small 35 m2 one-room apartment with a spacious bathroom and a gallery is for sale in th…
€102,571
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€77,372
Квартира 4 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€230,305
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€142,065
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€85,135
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€121,363
Квартира 3 комнаты в Ecser, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Ecser, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€109,977
Квартира 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€53,959
Квартира 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€48,586
Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€92,458

Параметры недвижимости в Центральная Венгрия, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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