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Жилая
Венгрия
Центральная Венгрия
Квартиры
Квартиры в Центральная Венгрия, Венгрия
Будапешт
234
Cegledi jaras
51
Сигетсентмиклош
49
Дунакеси
46
Цеглед
46
Vaci jaras
42
Вац
42
Будаэрш
33
Monori jaras
29
Фот
29
Pilisvoeroesvari jaras
23
Дьёмрё
21
Сентендре
20
Vecsesi jaras
19
Гёдёллё
18
Veresegyhaz
13
Гёд
10
Dabasi jaras
6
Тёрёкбалинт
5
Gyali jaras
3
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3 313 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
69 м²
€254,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
67 м²
€107,970
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
46 м²
€137,276
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
34 м²
In the heart of Budapest's 9th district, a 4th-floor one-bedroom apartment is now available …
€102,571
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
65 м²
€115,425
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
2
1
62 м²
€123,137
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
39 м²
€100,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
36 м²
€103,508
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
36 м²
€102,828
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
1
73 м²
€129,126
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
2
64 м²
In the 5th district of Budapest, in the heart of the city, just a few steps away from Ferenc…
€155,003
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
4
1
101 м²
€173,376
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
59 м²
€126,797
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
25 м²
€82,548
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
61 м²
€127,832
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
110 м²
€326,050
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
53 м²
€95,486
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2
1
51 м²
€126,797
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
46 м²
€102,571
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
2
63 м²
€153,985
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
35 м²
This small 35 m2 one-room apartment with a spacious bathroom and a gallery is for sale in th…
€102,571
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
42 м²
€77,372
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Вац, Венгрия
4
1
96 м²
€230,305
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
58 м²
€142,065
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
2
1
45 м²
€85,135
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
30 м²
€121,363
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ecser, Венгрия
3
1
64 м²
€109,977
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
55 м²
€53,959
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
55 м²
€48,586
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
2
1
55 м²
€92,458
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Параметры недвижимости в Центральная Венгрия, Венгрия
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