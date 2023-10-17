Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Бразилия
  4. Квартиры

Квартиры в Бразилии

Юго-восточный регион
208
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
207
Рио-де-Жанейро
207
Квартира В архив
Очистить
173 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Very close to Praia do Leblon on a coveted and highly valued street in Leblon, just a few me…
€1,22 млн
Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
Beautiful apartment completely renovated and decorated to a high standard with beautiful vie…
€551,800
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Beautiful luxury penthouse in Leblon completely renovated in a contemporary style by a renow…
€2,71 млн
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Beautiful penthouse completely renovated in a contemporary style with modern environments, 3…
€654,678
Пентхаус 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
Количество этажей 1
Large linear penthouse in Arpoador We offer a beautiful, large 385 m² linear penthouse be…
€746,333
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Пентхаус для продажи/аренды в Леблоне с 3 спальнями и бассейном Этот впечатляющий дуплекс …
€841,729
Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 5
400м2 дуплекс пентхаус с 4 люксами на продажу на Vieira Souto Ave. в Ипанеме с большим балко…
€3,37 млн
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Пентхаус Duplex площадью 280 м2 в пляжном квартале Леблон, полностью отремонтирован. 1-й эта…
€2,24 млн
Квартира 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
Двухуровневая квартира площадью 96 м2 расположена в элегантном здании проекта МАРИАС от прои…
€597,064
Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Роскошная квартира на продажу в Леблоне. Недвижимость в современном стиле с балконом и видом…
€520,002
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Отличный отремонтированный дуплекс пентхаус из 3 спален на продажу, который расположен в лаг…
€542,448
Пентхаус 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Этот пентхаус площадью 136 кв.м расположен в элегантном здании проекта MARIAS компании MOZAK…
€753,215
Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 552 м²
552м2 - дуплекс пентхаус с террасой и исключительным видом на море. Эта квартира состоит из …
€2,58 млн
Пентхаус 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 575 м²
Первый этаж, с 450м2: Зал площадью около 150 м2 с бассейном глубиной 1,5 м (который занимае…
€1,87 млн
Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Роскошная квартира имеет 300 квадратных метров, являясь салоном с 120 квадратными метрами с …
€1,12 млн
Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Отличная отремонтированная квартира с 2 спальнями для продажи в Ипанеме. Квартира очень бол…
€533,095
Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Красивая отремонтированная квартира на продажу в Ипанеме. Квартира хорошо распределена и со…
€785,614
Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Отличная квартира на продажу, с нездоровым видом на пляж Копакабана Квартира была недавно о…
€841,729
Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Редкая инвестиционная возможность! Продается квартира в Ипанеме с 2 спальнями, террасой и 2 …
€336,692
Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Отличная квартира на продажу с видом на море Ипанема. Квартира очень большая, и имеет 190 м…
€2,19 млн
Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Уютная квартира, расположенная в Ипанеме недалеко от площади Генерала Осорио. Квартира имее…
€370,361
Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Отличная квартира на тихой улице, с воротами и камерой безопасности в Ипанеме. 140m2, легки…
€523,743
Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 123 м²
Отличная отремонтированная квартира с 3 спальнями для продажи в Ипанеме. Квартира очень бол…
€598,563
Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Отличная отремонтированная квартира с видом на продажу в Ипанеме. Квартира имеет 90 м2, хор…
€420,865
Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартира с 2 спальнями на продажу, с видом на море. Отремонтированная квартира, имеет 85 м2…
€710,794
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 527 м²
Тройной пентхаус с бассейном на продажу в Ипанеме. Покрытие Belissíma площадью 527 м2, кото…
€2,43 млн
Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Площадь 296 м²
Дуплекс пентхаус с бассейном на продажу в Ипанеме. Отличная возможность реформироваться, им…
€1,78 млн
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 900 м²
Красивый триплекс пентхаус на продажу, с потрясающим 360-градусным видом на пляж Копакабана/…
€7,48 млн
Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Красивая квартира, расположенная на тихой улице Ипанема. Он был полностью реформирован архит…
€299,282
Квартира 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
План лофта на продажу, полностью отремонтирован! Есть две квартиры, которые объединились! О…
€243,166

Типы недвижимости в Бразилии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Бразилии

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти