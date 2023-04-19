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Купить недвижимость в Бабиничский сельский Совет, Беларусь

12 объектов найдено
Домв Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
€ 10,069
Домв Бабиничи, Беларусь
Дом
Бабиничи, Беларусь
106 м²
€ 61,329
Квартира 2 комнатыв Бабиничи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Бабиничи, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 2/2 Этаж
€ 11,442
Квартира 2 комнатыв Понизовье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Понизовье, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 2/2 Этаж
€ 11,900
Домв Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
66 м²
€ 21,053
Квартира 1 комнатав Бабиничи, Беларусь
Квартира 1 комната
Бабиничи, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 4/4 Этаж
€ 9,154
Домв Бабиничи, Беларусь
Дом
Бабиничи, Беларусь
39 м²
€ 9,154
Домв Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 7,323
Квартира 2 комнатыв Бабиничи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Бабиничи, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 2/2 Этаж
€ 15,470
Квартира 2 комнатыв Бабиничи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Бабиничи, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 2/3 Этаж
€ 26,545
Коттеджв Бабиничи, Беларусь
Коттедж
Бабиничи, Беларусь
191 м²
€ 47,599
Коттеджв Бабиничи, Беларусь
Коттедж
Бабиничи, Беларусь
200 м²
€ 73,229
House level 2, walls - block, roof - metal tiles, year of construction 2021, internal area o…

Параметры недвижимости в Бабиничский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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