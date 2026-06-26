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Коммерческая недвижимость в Подкарпатском воеводстве, Польша

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2 объекта найдено
Отель 305 м² в Чорна, Польша
UP UP
Отель 305 м²
Чорна, Польша
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Недвижимость построена в 2004 году в поселке 38-710 Чарна-Горна 56а, район Бищадзки. Располо…
$807,330
НДС
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Polski
Industrial plot for large business activities, 7 hectares в Chmielow, Польша
Industrial plot for large business activities, 7 hectares
Chmielow, Польша
Промышленный участок для продажи общей площадью 7 га.Вся область была мульчирована как повер…
$822,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Polski
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