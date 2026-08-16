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Дома с террасой в gmina Konstancin Jeziorna, Польша

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Констанцин-Езёрна
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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вашему вниманию просторный двухквартирный дом (юнит 12.1C15) общей площадью 246,8…
$655,806
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Агентство
Varem Estate Sp. z o.o.
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Параметры недвижимости в gmina Konstancin Jeziorna, Польша

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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