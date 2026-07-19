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Квартиры в gmina Czarnkow, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Smieszkowo, Польша
Квартира
Smieszkowo, Польша
Площадь 1 119 м²
Строительные участки в Шмишкове – отличное расположение, отличная цена! АППРОАХ
$23,601
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Агентство
Zaitseva Estates
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Параметры недвижимости в gmina Czarnkow, Польша

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