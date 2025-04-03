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Жильё в Falenty, Польша

1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в gmina Raszyn, Польша
Дуплекс 4 комнаты
gmina Raszyn, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
The house has four rooms. On the ground floor, more than 35m2 living room is designed with a…
$226,926
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Параметры недвижимости в Falenty, Польша

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