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Квартиры в Distrito Boquete, Панама

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jaramillo Abajo, Панама
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jaramillo Abajo, Панама
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
Комплекс Пиноальто Локация: 10 минут от городка Бокете. Готовность - 2025 г.   К…
€438,925
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jaramillo Abajo, Панама
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jaramillo Abajo, Панама
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
Комплекс Пиноальто Локация: 10 минут от городка Бокете. Готовность - 2025 г.   К…
€302,707
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jaramillo Abajo, Панама
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jaramillo Abajo, Панама
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/3
Комплекс Пиноальто Локация: 10 минут от городка Бокете. Готовность - 2025 г. Компле…
€287,571
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Параметры недвижимости в Distrito Boquete, Панама

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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