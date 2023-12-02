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Квартиры в Caimitillo, Панама

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Caimitillo, Панама
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Caimitillo, Панама
Комнаты 4
Площадь 337 м²
Количество этажей 56
Представляем Вашему вниманию апартамент 336, 9 м2 с полной чистовой отделкой, с видом на оке…
€898,947
в месяц
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Caimitillo, Панама
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Caimitillo, Панама
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 24
Комплекс Милый Дом (Готовый)   Расположенный всего в 15 минутах езды от центра города …
€301,789
в месяц
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