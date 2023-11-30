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Особняки в San Juan del Sur Municipio, Никарагуа

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1 объект найдено
Особняк 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Особняк 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Эта вилла, вдохновленная полинезией, имеет открытую концепцию пола, которая течет во внешнюю…
€254,949
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