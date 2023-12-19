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Квартиры в Rivas, Никарагуа

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Pelican Eyes Resort & Spa is a prestigious residence located in the heart of San Juan del Su…
€145,600
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Параметры недвижимости в Rivas, Никарагуа

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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