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Дома с видом на горы в Никарагуа

San Juan del Sur
15
Rivas
16
1 объект найдено
Дом 2 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 2 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Welcome to Casa Madrono, a sanctuary nestled within the prestigious Pelican Eyes residence i…
$279,000
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Параметры недвижимости в Никарагуа

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