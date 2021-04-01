Согласно отчету, предоставленному консалтинговой компанией Knight Frank, стоимость недвижимости во всем мире в прошлом году продемонстрировала наиболее значительный годовой рост, чего не наблюдалось с 2018 года. Прирост цен был зарегистрирован в 9 из 10 государств и территорий, несмотря на пандемию. В среднем, квадратные метры подорожали на 5,6% за прошлый год, в то время как в 2019 году этот показатель находился на отметке 5,3%.

По словам Кейт Эверетт-Аллен, управляющей отдела международных исследований в компании Knight Frank, рост стоимости жилья обусловлен невысокими процентными ставками по кредитам, которые поддерживают спрос. При этом количество вакантных предложений во многих странах ограничено. Это связано с тем, что владельцы не спешат расставаться со своим жильем, пока не прояснится ситуация со следующим домом. После введения ограничений на поездки спрос наблюдается в основном со стороны местных покупателей. Многие из них поменяли свой образ жизни из-за пандемии и теперь подыскивают для себя домашний офис, отдавая предпочтение большим открытым пространствам.

Если обратиться к статистике, ситуация в ряде стран будет выглядеть следующим образом:

В Турции цены на жилье увеличились на 30% в прошлом году — по этому показателю страна занимает первое место в мире.

На второй позиции располагается Новая Зеландия, где стоимость недвижимости возросла на 19%. Далее идет Словакия и Россия — 16% и 14% соответственно.

На 10% «квадраты» подорожали в США и Австрии, на 9% — в Великобритании, на 8% — в Германии.

Наименьший прирост цен из 56 проанализированных государств зафиксирован в Японии, Индии, Сингапуре и Италии — на 5%, 4%, 2,5% и 1% соответственно.

Согласно данным из отчета, в наступающем году повсеместная вакцинация может положительно отразиться на работе рынков недвижимости. При этом, как считает Кейт Эверетт-Аллен, цены на жилье будут снижаться из-за недостаточного стимулирования экономики в ряде стран. В то же время снятие ограничений на поездки должно смягчить эту тенденцию, поскольку на рынки вновь придут международные покупатели.