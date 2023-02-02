В Европе упал спрос на ипотеку. Что будет с ценами на жилье?

Ипотечный рынок «еврозоны» пережил исторический спад в последнем квартале 2022 года. Узнали подробности.

Средний показатель падения спроса на ипотеку во всей «еврозоне» составил минус 74%. Такого ухудшения не наблюдалось с 2003 года, то есть с начала ведения подобной статистики.

Исследование банковского кредитования в период с 12 декабря 2022 года по 10 января 2023 года провел Европейский центральный банк. В нем принял участие 151 банк из стран «еврозоны».

Где спрос на ипотеку упал наиболее заметно? Спрос на жилищные кредиты сильнее всего «просел» в Германии и Франции: там о его снижении объявили 93% и 90% банков соответственно. Для сравнения: в Италии о снижении спроса сообщили 45% банков, а в Испании — 20%.

С чем связано такое падение спроса? Жители еврозоны все чаще отказываются от ипотеки из-за роста процентных ставок, снижения потребительского доверия и ухудшения перспектив рынка жилья. Также большую роль играет и то, что в последнее время сами условия выдачи ипотеки и потребительских кредитов сильно ужесточились; причем, как для физических, так и для юридических лиц.

Каковы прогнозы экспертов?

Согласно прогнозам Capital Economics, инвестиции в жилищное строительство сократятся на 12 процентов в годовом исчислении из-за падения спроса на ипотечные кредиты. А такое падение, в свою очередь, снизит ежегодный экономический рост на 0,7 процентных пункта.

В ряде стран, включая Германию и Нидерланды, цены на жилье упадут более чем на 5% в 2023 году, согласно прогнозам Oxford Economics. В целом по всей еврозоне, как считают в этой консалтинговой компании, цены на жилье снизятся на 2,4%.