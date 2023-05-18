Как изменились цены на недвижимость в 57 странах мира с 2010 по 2022 год? Делимся ключевыми положениями из аналитики, которую подготовила компания Visual Capitalist.

Цены в данном исследовании указаны как номинальные, так и реальные. Реальные цены отражают стоимость товара после учета инфляции. Они выражены в постоянных значениях относительно базового года, в данном случае 2010 года. Номинальные цены, в свою очередь, не учитывают инфляцию и остаются нескорректированными.

Топ 5 стран с самым высоким ростом цен на жилье с 2010 по 2022 г.

Страна Реальный рост цен Номинальный рост цен Исландия 103% 202% Эстония 97% 196% Новая Зеландия 97% 152% Чили 95% 205% Турция 91% 902%

По росту цен на жилье, как видно, лидирует Исландия, где реальные местные цены выросли более чем в два раза за последние 12 лет.

Топ 5 стран с самым значительным снижением цен на жилье с 2010 по 2022 г.

Страна Реальный рост цен Номинальный рост цен Россия -33% 54% Греция -26% -16% Италия -24% -8% Румыния -20% 21% Испания -15% 5%

Примеры, приведенные выше, иллюстрируют влияние инфляции. В России, несмотря на снижение реальных цен на жилье на 33%, номинальные цены выросли более чем на 50%. В Южной Африке, хотя реальные цены снизились на 5%, номинальные цены выросли на 72%.

Общий итог анализа — в 80% странах из 57 наблюдался рост цен на жилье за последние 12 лет. Наиболее высокие показатели — у стран с развитой экономикой (но и среди них тоже есть исключения).

Реальный рост цен Номинальный рост цен Страны с развитой экономикой 39% 77% Мир 27% 84% Страны с формирующимся рынком 18% 92% Еврозона 16% 45%