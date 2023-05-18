Как изменились цены на недвижимость в 57 странах мира с 2010 по 2022 год? Делимся ключевыми положениями из аналитики, которую подготовила компания Visual Capitalist. 

Цены в данном исследовании указаны как номинальные, так и реальные. Реальные цены отражают стоимость товара после учета инфляции. Они выражены в постоянных значениях относительно базового года, в данном случае 2010 года. Номинальные цены, в свою очередь, не учитывают инфляцию и остаются нескорректированными.

Топ 5 стран с самым высоким ростом цен на жилье с 2010 по 2022 г.

Страна

Реальный рост цен

Номинальный рост цен

Исландия

103%

202% 

Эстония

97%

196%

Новая Зеландия

97%

152%

Чили

95%

205%

Турция

91%

902%

По росту цен на жилье, как видно, лидирует Исландия, где реальные местные цены выросли более чем в два раза за последние 12 лет. 

Топ 5 стран с самым значительным снижением цен на жилье с 2010 по 2022 г.

Страна

Реальный рост цен

Номинальный рост цен

Россия

-33%

54% 

Греция

-26%

-16%

Италия

-24%

-8%

Румыния

-20%

21%

Испания

-15%

5%

Примеры, приведенные выше, иллюстрируют влияние инфляции. В России, несмотря на снижение реальных цен на жилье на 33%, номинальные цены выросли более чем на 50%. В Южной Африке, хотя реальные цены снизились на 5%, номинальные цены выросли на 72%.

Общий итог анализа — в 80% странах из 57 наблюдался рост цен на жилье за последние 12 лет. Наиболее высокие показатели — у стран с развитой экономикой (но и среди них тоже есть исключения). 

 

Реальный рост цен

Номинальный рост цен

Страны с развитой экономикой 

39%

77% 

Мир

27%

84%

Страны с формирующимся рынком

18%

92%

Еврозона

16%

45%

Еще больше цифр по всем странам из данного анализа — смотрите здесь.