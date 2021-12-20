Квартира в Путилково или домик на Кипре? Посмотрели, что можно купить по цене дешевой недвижимости в Подмосковье

Стоимость квадратного метра в России по данным аналитических центров за последний год выросла практически на 30%, и продолжает расти. Декабрь, как это всегда бывает, довольно активный месяц на рынке недвижимости, и поэтому ожидать падения цен или хотя бы остановки роста не приходится. На фоне высоких цен на московскую недвижимость журналист Realting.com решила посмотреть, какую недвижимость в популярных для инвестиций странах можно купить по цене «однушки» в Подмосковье.

Квартира в Путилково за €72,329

Квартира Путилково, Россия €72,132 24 м² 9/25 Этаж

Для сравнения мы взяли небольшую квартиру-студию в Путилково стоимостью чуть больше €72,000. Путилково в прошлом — это деревня в ближайшем пригороде Москвы, но время идет, столица растет, постепенно поглощая все больше и больше мелких населенных пунктов. Сейчас Путилково — один из жилых районов на северо-западе Москвы. Одна из «сильных» сторон этого места — его относительно хорошая экологическая обстановка: район расположен в непосредственной близости к лесу и сразу нескольким паркам, рядом есть даже река, в которой официально разрешено купаться. Радужную картину нарушает только соседство с МКАДом, однако и здесь, по словам риэлторов, ситуация нивелируется построенными бизнес-комплексами и торговым парком «Гринвуд».

Отзывы об этом районе на различных ресурсах противоречивые: кому-то действительно нравится близость к лесу и возможность устроить пикник в любое время, а кто-то жалуется не нехватку точек бытового обслуживания или небольших магазинчиков в шаговой доступности. Однако все отзывы сходятся в одном: в этом районе сложилась тяжелая обстановка с транспортной доступностью в Москву. Из-за того, что дороги не были предусмотрены для такого плотного потока машин, в час-пик практически на каждом «узле» случаются пробки, и, по словам местных жителей, дорога до офиса занимает не меньше 40-60 минут. Еще одна сопряженная проблема — отсутствие достаточного количества парковочных мест. Из плюсов — здесь достаточно школ и детских садов, есть новая поликлиника.

Теперь давайте посмотрим внимательнее на саму квартиру. Это студия площадью 24,5 квадратных метров, расположенная на девятом этаже 25-этажного дома. На фотографиях квартира выглядит светлой и уютной, видно, что недавно был сделан ремонт. По словам продавца, ремонт делался для мамы. Им же приводится еще одно преимущество — в квартире «хорошая аура».

В жилой комнате установлен небольшой кухонный гарнитур (сразу со стиральной машиной), прямо напротив которого есть два больших окна. Дизайн интерьера выдержан в спокойных светлых тонах. Как это часто бывает в студиях, санузел здесь совмещенный.

Квартира в Испании за €68,900

Квартира 2 спальни с двором Торревьеха, Испания €68,900 1 ванных комнат 87 м²

В районе Вега-Баха-дель-Сегура (который входит в провинцию Аликанте) выставлена на продажу квартиру общей площадью 87 кв. м. Дом, в котором расположена квартира, может по-настоящему похвастаться своим расположением: с одной стороны буквально в 120 метрах от подъезда находится пляж Средиземного моря, а с другой — лагуна Торревьеха. Вот уж где действительно идеальное место для прогулок и полноценного отдыха.

Еще одно преимущество именно этого объекта — у квартиры есть собственный внутренний дворик (патио). Апартаменты расположены на первом этаже здания и состоят из двух спален, гостиной, совмещенной с кухней, и ванной. В квартире сделан ремонт, жилье продается с бытовой техникой и мебелью. Интерьер по-настоящему солнечный и в меру яркий.

Продавец подчеркивает, что такой вариант подойдет как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду.

Квартира в Турции за €62,000

В очень популярном у туристов турецком городе Алании купить квартиру за €60,000 — €70,000 не составит труда — в базе Realting.com есть множество вариантов. Для этой подборки мы выбрали двухкомнатные апартаменты общей площадью 75 кв. м., которые расположены в Махмутларе.

Жилой комплекс, в котором находится эта квартира, представляет собой одно двенадцатиэтажное здание, расположенное на закрытой территории всего в 500 метрах от моря. По словам продавца, это идеальное расположение жилой недвижимости: тихий и относительно спокойный район, в котором есть все необходимые магазины, супермаркеты, кафе и рестораны, аптеки, поликлиники и остановки автобусов.

На территории комплекса есть взрослый и детский бассейны, в доме есть лобби и рецепция с консьержем, фитнес-зал, сауна и хамам, игровая комната для детей.

Апартаменты находятся на втором этаже. В квартире сделан качественный ремонт в универсальных серо-бежевых тонах. Жилье продается с мебелью и техникой.

Пентхаус на Кипре за €60,372

Вариантов квартир стоимостью до €70,000 на Кипре также довольно много: здесь и жилье на первой береговой линии, и апартаменты в центре городов, и домики где-то на отшибе. Однако для этой подборки мы выбрали пентхаус стоимостью €60,372 с прекрасным видом на море.

Продавец при описании объекта максимально лаконичен. Из объявления мы знаем, что апартаменты расположены в городе Лапитос в северной части острова. Общая площадь квартиры — 70 квадратных метров, и она состоит из двух спален и гостиной. Здесь сделан ремонт, и поэтому покупатель сможет заселиться сразу после приобретения.

Главное преимущество этого объекта — терраса, откуда открывается очень красивый вид на море и горы. Пожалуй, уже хотя бы ради этого вида стоит рассмотреть этот вариант.

Таунхаус в Греции за €65,000

Таунхаус 2 спальни с furnishings Fourka, Греция €130,000 3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² Количество этажей 2

Напоследок мы решили «махнуть» в Грецию. Здесь вариантов объектов недвижимости стоимостью до €70,000 также очень много — их все можно посмотреть в базе Realting.com. Помимо квартир или апартаментов (или даже пентхаусов) здесь активно продаются таунхаусы. Например, за €65,000 можно купить таунхаус площадью 90 квадратных метров, который расположен на полуострове Кассандра (в регионе Халкидики).

Основное и неоспоримое преимущество этого варианта — вид, который открывается из окон. Собственник сможет каждый день наслаждаться видом холмистой местности, края которой омываются морем.

Таунхаус состоит из двух уровней: на первом этаже две спальни и ванная комната, на втором — гостиная, кухня и еще один санузел. Также в доме есть камин. Жилье полностью готово к заселению.