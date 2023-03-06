В районе Lappajärvi в провинции Южная Остроботния выставлен на продажу дом, который привлекает своей простотой и уютом. Всего за €23,500 покупатель получает полностью готовый к проживанию коттедж общей площадью 108 кв.м.

Lappajärvi (Лапаярви) — община в провинции Южная Остроботния, общая площадь территории — 523,73 кв.км, из которых 102,89 кв.км— вода. Эта община может похвастаться живописной природой, тишиной и небольшим количеством населения. Лапаярви нельзя назвать туристическим городом, но сюда периодически сюда приезжают туристы, увлекающиеся рыбалкой.

Дом, выставленный на продажу за €23,500, представляет собой двухэтажный коттедж 1955 года постройки общей площадью 108 кв.м. Планировка включает три спальни, кухню с гостиной, санузел. Ну, и конечно, нельзя представить дом в Финляндии без сауны — здесь она тоже есть, полностью электрическая.

По словам продавца, в 2004 году дополнительно были построены крытая сауна и санузел, плюс заменено дополнительное утепление стен и электричество. В 2022 году были отремонтированы внутренние поверхности дома, также были обновлены кухня и бытовая техника. Окна были заменены в 70-х годах и в 80-х годах.

Дом стоит на собственном земельном участке общей площадью 2,447 m². Отопление дома электрическое, но при необходимости дом можно отопить с помощью дровяной печи, плюс ко всему в доме стоит тепловой насос. Водоснабжение городское.

Дом расположен на удалении от инфраструктуры. Расстояние до пляжа Карвала (Лаппаярви) составляет всего около 3-х километров, однако до ближайшего магазина S-market —11 км. До границы с Россией около 435 километров.