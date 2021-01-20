ВНЖ в стране Европейского союза дает иностранцу права резидента. Сергей Филатов, основатель компании World Property Invest, назвал 6 причин, по которым стоит оформить карточку Permanent Residence как можно скорее.

Свобода проживания в ЕС

Временному резиденту страны разрешено находиться неограниченное количество дней в году в стране получения ВНЖ и 180 дней в году (по 90 дней каждое полугодие) в других странах ЕС. Большинство программ связано с инвестициями в объекты собственности, поэтому вы сможете проживать как в своей недвижимости, так и в арендованной.

Свобода перемещения по странам Евросоюза

Вид на жительство ЕС позволит перемещаться по странам Евросоюза и Шенгенской зоны без визы.

Обучение в школах и университетах ЕС

Ваши дети смогут обучаться не только в школах и университетах любой из стран Европейского союза. Стоит отметить, что в некоторых республиках (например, в Испании) у них будут определенные привилегии:

отсутствие квот;

стоимость обучения ниже, чем у других приезжих студентов.

Ведение бизнеса в ЕС

Карточка временной резиденции поможет вести бизнес в стабильной экономической зоне (как в стране получения ВНЖ, так и в других государствах Европы), открывать счета в зарубежных банках, получать в них кредиты с низкой процентной ставкой, осуществить налоговое планирование.

Получение вида на жительство не означает автоматическую смену налогового резидентства — вы будете налоговым резидентом той страны, где находитесь большую часть времени (183 дня в году). Тем не менее, ВНЖ позволит снизить риски в случае угрозы вашему бизнесу.

Инвестиции и сохранность вложенных средств

Все программы получения ВНЖ связаны с приобретением недвижимости. Поэтому, приобретая ликвидный объект собственности, вы не только сохраняете вложенные средства, но и имеете хороший шанс их приумножить.

Также можно получать пассивный доход с аренды данной недвижимости. В программах ВНЖ, где нет обязательства пожизненно владеть собственностью, можно получить прибыль путем ее перепродажи через 5 лет после приобретения, т. к. ликвидный объект за это время вырастет в цене.

Высокий уровень медицины

В Евросоюзе расположено большое количество качественных медицинских центров. Поэтому гражданам, которым требуется лечение в течение длительного времени в Европе, необходимо иметь статус резидента одной из европейских стран.