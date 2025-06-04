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Виллы в Южной Голландии, Нидерланды

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1 объект найдено
Вилла в Гаага, Нидерланды
Вилла
Гаага, Нидерланды
Площадь 512 м²
Современный дом в 40 мин езды от  Любляны. Красивый дом на тихой и полностью закрытой для д…
$1,09 млн
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Параметры недвижимости в Южной Голландии, Нидерланды

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