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Жильё в Южная Голландия, Нидерланды

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Гаага, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Гаага, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 2
Гаага. Трёхкомнатная квартира  рядом с бульваром (побережье Северного моря &#…
€365,750
в месяц
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Квартира 4 комнаты с сауной в Гаага, Нидерланды
Квартира 4 комнаты с сауной
Гаага, Нидерланды
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Нидерланды г.Гаага Апартаменты в историческом центре города всего в 250 м от здания Па…
€782,800
в месяц
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Параметры недвижимости в Южная Голландия, Нидерланды

недорогая
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