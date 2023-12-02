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Готовый бизнес в Молдове

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1 объект найдено
Газонаполнительная станция "Унгень. Загаранча" в Манойлешты, Молдова
Газонаполнительная станция "Унгень. Загаранча"
Манойлешты, Молдова
Продаем уникальный готовый бизнес - газонаполнительную станцию! Перевалка жидкого газа для р…
€14,00 млн
в месяц
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