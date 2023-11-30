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Дома в Муниципалитет Кишинёв, Молдова

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Кишинёв, Молдова
Дом 4 спальни
Кишинёв, Молдова
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Цена ниже рыночной!!! Продаем дом с 700 м2 участком 9 соток в самом сердце Кишинева рядом с …
€500,000
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Кишинёв, Молдова

недорогая
элитная
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