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Дома в Олайнский край, Латвия

3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Olaines pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Olaines pagasts, Латвия
Комнаты 5
Площадь 368 м²
Этаж 2
Продается сказочная ЭКО-недвижимость в тихом лесу недалеко от озера Стоуни. Свойство состоит…
€237,000
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Дом 3 спальни с гаражом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Olaines pagasts, Латвия
Дом 3 спальни с гаражом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Olaines pagasts, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Дом на тихой и уютной улочке Медемциемcа. Общая площадь дома - 126м2. Общая площадь зем…
€285,000
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Дом с бытовой техникой, с центральным отоплением в Olaines pagasts, Латвия
Дом с бытовой техникой, с центральным отоплением
Olaines pagasts, Латвия
Площадь 1 421 м²
Количество этажей 7
Совершенно новое строительство - Miera 6 Продажа всего здания - 3 500 000 евро Общая площа…
€3,50 млн
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Параметры недвижимости в Олайнский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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