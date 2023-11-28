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Жильё в Аматский край, Латвия

дома
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6 объектов найдено
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной в Livi, Латвия
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной
Livi, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
Бревенчатый дом в светлых тонах, свежий и стильный. Экологичный и здоровый образ жизни. Особ…
€593,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с meblirovana polnostyu, с модемом в Аматский край, Латвия
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с meblirovana polnostyu, с модемом
Аматский край, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 321 м²
Этаж 2/3
Дом расположен на 3 этажах. Панорамные окна во всех комнатах.На первом этаже есть гостиная с…
€580,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Аматский край, Латвия
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Аматский край, Латвия
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Аматциемс представляет собой уникальный, самобытный и нетипичный поселок, подобного которому…
€300,000
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Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Аматский край, Латвия
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Аматский край, Латвия
Комнаты 4
Площадь 157 м²
Этаж 1/1
Аматциемс представляет собой уникальный, самобытный и нетипичный поселок, подобного которому…
€350,000
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Дом 5 комнат с Spalni в Аматский край, Латвия
Дом 5 комнат с Spalni
Аматский край, Латвия
Комнаты 5
Площадь 208 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию современные и уютный , одноэтажный дом с видом на озеро! Дом расп…
€670,000
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Дом с парковкой, с балконом, с террасой в Аматский край, Латвия
Дом с парковкой, с балконом, с террасой
Аматский край, Латвия
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Площадь участка 0,83 га Цена (земля + дом) - 350 000 EUR Общая площадь деревянного дом…
€490,000
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Параметры недвижимости в Аматский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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