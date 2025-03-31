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Квартиры с видом на горы в Бишкек, Кыргызстан

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Бишкек, Кыргызстан
Квартира 4 комнаты
Бишкек, Кыргызстан
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 3/4
Клубный дом «Prestige Hall» О клубном доме Закрытый VIP-городок 32 квартиры на 1 …
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Бишкек, Кыргызстан
Квартира 5 комнат
Бишкек, Кыргызстан
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Этаж 4/4
Клубный дом «Prestige Hall» О клубном доме Закрытый VIP-городок 32 квартиры на 1 …
Цена по запросу
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