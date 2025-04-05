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Квартиры с гаражом в Кыргызстан

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Бишкек, Кыргызстан
Квартира 4 комнаты
Бишкек, Кыргызстан
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 3/4
Клубный дом «Prestige Hall» О клубном доме Закрытый VIP-городок 32 квартиры на 1 …
Цена по запросу
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