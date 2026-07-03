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Долгосрочная аренда домов с видом на море в dhstan lysar, Иран

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1 объект найдено
Дом 4 комнаты в dhstan lysar, Иран
Дом 4 комнаты
dhstan lysar, Иран
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Сдается 4-комнатная квартира в доме на ул. Вильчей в Марках, с полезной площадью 62 м², допо…
$1,219
в месяц
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Агентство
Mazur Estate
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Параметры недвижимости в dhstan lysar, Иран

с гаражом
с видом на горы
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