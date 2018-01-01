Бонусы для партнеров платформы

Условия и требования к размещению

Предлагаем разместить на сайте Вашей компании кнопку с логотипом Realting, ведущую на главную страницу платформы (https://realting.com/) и получить в личном кабинете единоразовый бонус в размере 1000 риэлтингов, что эквивалентно 100 EUR. Данный бонус можно потратить на платные услуги платформы .

Порядок размещения кода кнопки:

Код кнопки необходимо разместить на всех страницах сайта или главной странице;

На статическом сайте (без системы управления сайтом) размещение кода кнопки на каждой странице производится вручную. Для этого требуется подключиться к сайту по FTP и в каждый html-файл сайта вставить код. Разумеется, делать это следует очень аккуратно, чтобы не нарушить вёрстку страниц и не навредить работе сайта;

На динамическом сайте кода кнопки можно разместить двумя способами: через систему управления сайтом. Если это было предусмотрено при разработке сайта, то в панели управления сайтом («админке сайта») должно быть поле, в которое можно вставить код кнопки и сохранить изменения. Преимущество данного подхода заключается в том, что Вам не потребуется доступ к сайту по FTP; вручную в шаблоне сайта. Данный подход похож на работу со статическим сайтом. Только размещать код вручную придётся всего в нескольких файлах шаблона сайта.



В случае если в шаблонах используется экранирование кавычек, то не забудьте это сделать и с кавычками в коде кнопки.

Не следует:

Препятствовать индексации кода поисковыми системами;

Изменять адреса ссылок, размещенных в коде кнопки;

Скрывать (делать невидимой) кнопку от пользователей.

На заметку! Если Вы не уверены в том, что сделаете всё корректно, то лучше сразу обратитесь к специалистам, которые осуществляют техническую поддержку Вашего сайта.

После выполнения всех необходимый действий не забудьте проверить работоспособность своего сайта. А также убедитесь, что кнопка заработала. Для этого достаточно осуществить по ней переход на платформу Realting.com.

Кнопка размещается на сайте Вашей компании в течение всего периода сотрудничества с платформой REALTING.