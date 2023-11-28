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Коммерческая недвижимость в медье Пешт, Венгрия

Cegledi jaras
9
Pilisvoeroesvari jaras
9
Тёрёкбалинт
9
Вац
8
Budakeszi jaras
7
Дунакеси
7
Киштарча
7
Цеглед
7
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115 объектов найдено
Коммерческая в Цеглед, Венгрия
Коммерческая
Цеглед, Венгрия
Площадь 401 м²
€403,615
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Коммерческая в Дьяль, Венгрия
Коммерческая
Дьяль, Венгрия
Площадь 1 760 м²
€1,67 млн
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Коммерческая в Дьяль, Венгрия
Коммерческая
Дьяль, Венгрия
Площадь 1 004 м²
€928,700
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Коммерческая в Дьяль, Венгрия
Коммерческая
Дьяль, Венгрия
Площадь 508 м²
€495,300
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Коммерческая в Альшонемеди, Венгрия
Коммерческая
Альшонемеди, Венгрия
Площадь 4 616 м²
€3,97 млн
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Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 444 м²
€563,967
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Коммерческая в Цеглед, Венгрия
Коммерческая
Цеглед, Венгрия
Площадь 50 м²
€81,092
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Коммерческая в Nagykatai jaras, Венгрия
Коммерческая
Nagykatai jaras, Венгрия
Площадь 502 м²
€314,919
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Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 330 м²
€839,521
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Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 182 м²
€314,656
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Коммерческая 12 ванных в Эрд, Венгрия
Коммерческая 12 ванных
Эрд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 580 м²
3-этажный, NEW BUILD многоквартирный дом с 6-10 квартирами на продажу, 580 кв.м.площадь + те…
€1,17 млн
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Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 475 м²
€747,932
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Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
Площадь 972 м²
€1,000,000
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Коммерческая в Сокойя, Венгрия
Коммерческая
Сокойя, Венгрия
Площадь 580 м²
€1,29 млн
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Коммерческая в Асод, Венгрия
Коммерческая
Асод, Венгрия
Площадь 129 м²
€118,095
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Коммерческая в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 322 м²
€314,243
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Коммерческая в Дансентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Дансентмиклош, Венгрия
Площадь 600 м²
€655,219
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Коммерческая в Эрд, Венгрия
Коммерческая
Эрд, Венгрия
Площадь 220 м²
€170,357
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Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 2 611 м²
Продается в Надьтарче (Nagytárcsa), на перекрестке автомагистрали M0, легкодоступное место, …
€3,83 млн
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Коммерческая в Тёкёль, Венгрия
Коммерческая
Тёкёль, Венгрия
Площадь 250 м²
€773,158
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Коммерческая в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Коммерческая
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 180 м²
€220,181
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Коммерческая в Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
Площадь 821 м²
€2,62 млн
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Коммерческая в Цеглед, Венгрия
Коммерческая
Цеглед, Венгрия
Площадь 10 577 м²
€803,036
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Коммерческая в Ujszilvas, Венгрия
Коммерческая
Ujszilvas, Венгрия
Площадь 395 м²
€83,868
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Коммерческая в Veresegyhaz, Венгрия
Коммерческая
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 375 м²
If you have a plan but don't have the space for it, there are now many opportunities for var…
€1,44 млн
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Коммерческая в Вац, Венгрия
Коммерческая
Вац, Венгрия
Площадь 662 м²
€654,957
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Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 272 м²
€391,024
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Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 827 м²
Продажа: Промышленное здание с большим диском, построенное в 2015 году, со стальным каркасом…
€1,44 млн
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Коммерческая в Дьёмрё, Венгрия
Коммерческая
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 34 м²
€67,970
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Коммерческая в Пилишсенткерест, Венгрия
Коммерческая
Пилишсенткерест, Венгрия
Площадь 928 м²
€1,71 млн
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Типы недвижимости в медье Пешт

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