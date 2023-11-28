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Земельные участки в Pasztoi jaras, Венгрия

5 объектов найдено
Земельные участки в Бер, Венгрия
Земельные участки
Бер, Венгрия
Площадь 2 838 м²
€19,657
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Земельные участки в Пасто, Венгрия
Земельные участки
Пасто, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€103,320
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Земельные участки в Палоташ, Венгрия
Земельные участки
Палоташ, Венгрия
Площадь 1 086 м²
€12,859
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Земельные участки в Пасто, Венгрия
Земельные участки
Пасто, Венгрия
Площадь 3 760 м²
€98,675
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Земельные участки в Бер, Венгрия
Земельные участки
Бер, Венгрия
Площадь 2 064 м²
€18,174
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