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Квартиры в Marcali jaras, Венгрия

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6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Балатонкерестур, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонкерестур, Венгрия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
€111,765
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Квартира 2 комнаты в Балатонкерестур, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонкерестур, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
€167,779
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Квартира 1 комната в Балатонкерестур, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонкерестур, Венгрия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
€81,260
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Квартира 1 комната в Балатонкерестур, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонкерестур, Венгрия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
€83,889
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Квартира 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€69,689
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Квартира 2 комнаты в Марцали, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Марцали, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€78,630
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Параметры недвижимости в Marcali jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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