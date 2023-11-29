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Жильё в Kazincbarcikai jaras, Венгрия

Казинцбарцика
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9 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Рудабанья, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рудабанья, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€39,075
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Квартира 2 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€32,781
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Дом 5 комнат в Казинцбарцика, Венгрия
Дом 5 комнат
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
€91,787
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Квартира 3 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€24,914
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Дом 3 комнаты в Izsofalva, Венгрия
Дом 3 комнаты
Izsofalva, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€52,187
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Дом 3 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Дом 3 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€57,694
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Дом 2 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Дом 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€27,798
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Квартира 3 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€27,536
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Дом 2 комнаты в Шайосентпетер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шайосентпетер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€28,847
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Типы недвижимости в Kazincbarcikai jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Kazincbarcikai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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