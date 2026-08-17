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Коммерческая недвижимость в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

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5 объектов найдено
Отель 225 м² в Osli, Венгрия
Отель 225 м²
Osli, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 225 м²
Данный парк отдыха и мероприятий расположен в одном из самых живописных уголков Западной Вен…
$3,60 млн
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Магазин 3 952 м² в Чорна, Венгрия
Магазин 3 952 м²
Чорна, Венгрия
Площадь 3 952 м²
Количество этажей 2
Общая информация Предлагается к продаже действующий торговый центр в Западной Венгрии. Прода…
$3,48 млн
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Коммерческое помещение 4 177 м² в Чорна, Венгрия
Коммерческое помещение 4 177 м²
Чорна, Венгрия
Площадь 4 177 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже разнообразный портфель недвижимости в Западной Венгрии, недалеко от г…
$6,71 млн
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Коммерческое помещение 1 886 000 м² в Шопронкёвешд, Венгрия
Коммерческое помещение 1 886 000 м²
Шопронкёвешд, Венгрия
Площадь 1 886 000 м²
Данные песчаные и гравийные карьеры расположены в округе Зала, в 10 км от съезда с автомагис…
$24,94 млн
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Отель 860 м² в Шопрон, Венгрия
Отель 860 м²
Шопрон, Венгрия
Площадь 860 м²
На продажу выставлен построенный в 2001 году небольшой отель в 9027 Дьер. К гостинице с 13-ю…
$1,28 млн
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