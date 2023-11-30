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Коммерческая недвижимость в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

Soproni jaras
11
Gyori jaras
7
Дьёр
7
Шопрон
7
Csornai jaras
3
23 объекта найдено
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 350 м²
€587,132
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Коммерческая в Силь, Венгрия
Коммерческая
Силь, Венгрия
Площадь 350 м²
€385,000
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Коммерческая в Лебень, Венгрия
Коммерческая
Лебень, Венгрия
Площадь 225 000 м²
€2,65 млн
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Коммерческая в Фертёд, Венгрия
Коммерческая
Фертёд, Венгрия
Площадь 94 м²
€165,704
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Коммерческая в Силь, Венгрия
Коммерческая
Силь, Венгрия
Площадь 360 м²
€495,000
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Коммерческая 1 ванная в Шопрон, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Шопрон, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
€169,616
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Коммерческая в Сань, Венгрия
Коммерческая
Сань, Венгрия
Площадь 899 м²
€180,021
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Коммерческая в Egyhazasfalu, Венгрия
Коммерческая
Egyhazasfalu, Венгрия
Площадь 349 м²
€178,961
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 547 м²
€858,518
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 180 м²
€161,788
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Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 40 м²
€104,118
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Коммерческая в Szakony, Венгрия
Коммерческая
Szakony, Венгрия
Площадь 15 м²
€4,51 млн
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Коммерческая в Rajka, Венгрия
Коммерческая
Rajka, Венгрия
Площадь 611 м²
€2,35 млн
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 650 м²
€603,170
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Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 543 м²
€601,838
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Отель в Шопрон, Венгрия
Отель
Шопрон, Венгрия
Площадь 860 м²
На продажу выставлен построенный в 2001 году небольшой отель в 9027 Дьер. К гостинице с 13-ю…
€1,10 млн
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Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 180 м²
€195,450
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€629,394
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 220 м²
€144,236
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 275 м²
€432,446
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 750 м²
€432,709
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Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 166 м²
€400,000
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Коммерческая в Надьценк, Венгрия
Коммерческая
Надьценк, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€52,190
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