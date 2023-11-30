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Дома в медье Чонград-Чанад, Венгрия

36 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Рёске, Венгрия
Дом 4 комнаты
Рёске, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€171,610
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Дом 6 комнат в Ujszentivan, Венгрия
Дом 6 комнат
Ujszentivan, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€198,316
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Дом 3 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€12,428
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Дом 1 комната в Чанадпалота, Венгрия
Дом 1 комната
Чанадпалота, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 57 м²
€8,462
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Дом 3 комнаты в Кишзомбор, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишзомбор, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€47,332
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Дом 10 комнат в Миндсент, Венгрия
Дом 10 комнат
Миндсент, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
€1,19 млн
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Дом 2 комнаты в Миндсент, Венгрия
Дом 2 комнаты
Миндсент, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
€34,110
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Дом 2 комнаты в Миндсент, Венгрия
Дом 2 комнаты
Миндсент, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 74 м²
€12,957
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Дом 3 комнаты в Шандорфальва, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шандорфальва, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
€79,062
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Дом 3 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
€129,302
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Дом 3 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
€68,485
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Дом 4 комнаты в Шандорфальва, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шандорфальва, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 170 м²
€224,759
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Дом 1 комната в Мако, Венгрия
Дом 1 комната
Мако, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 62 м²
€58,173
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Дом 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€47,332
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Дом 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€44,687
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Дом 5 комнат в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 5 комнат
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€125,865
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Дом 2 комнаты в Чанадпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чанадпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€29,086
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Дом 3 комнаты в Миндсент, Венгрия
Дом 3 комнаты
Миндсент, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
€42,043
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Дом 4 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
€42,307
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Дом 4 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€92,283
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Дом 5 комнат в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
€991,582
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Дом 4 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
€237,980
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Дом 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€92,283
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Дом 4 комнаты в Domaszek, Венгрия
Дом 4 комнаты
Domaszek, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€171,610
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Дом 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 96 м²
€73,774
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Дом 4 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
€79,062
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Дом 4 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 85 м²
€84,615
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Дом 4 комнаты в Чонград, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чонград, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€102,067
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Дом 2 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€13,221
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Дом 2 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€74,038
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Параметры недвижимости в медье Чонград-Чанад, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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