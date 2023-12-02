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Отели в Municipality of Malia, Греция

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1 объект найдено
Отель 19 комнат с furnishings в Малия, Греция
Отель 19 комнат с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 19
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 750 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
€399,000
в месяц
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Grekodom Development
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