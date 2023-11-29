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Виллы в Гамбии

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Brufut, Гамбия
Вилла 3 спальни
Brufut, Гамбия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Modern 3-bed Villas for sale in Gated Estate – NEW | Brufut (Bird Reserve) Discover Herit…
€128,111
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Агентство
GamRealty
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch

Параметры недвижимости в Гамбии

недорогая
элитная
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