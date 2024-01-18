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Особняки в Sukuta, Гамбия

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2 объекта найдено
Особняк с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sukuta, Гамбия
Особняк с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sukuta, Гамбия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€353,000
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GamRealty
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Особняк 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sukuta, Гамбия
Особняк 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sukuta, Гамбия
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Dreaming of owning a luxury property on the beautiful coast of the Gambia? This first class …
€826,117
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GamRealty
Языки общения
English, Deutsch, Français, Dutch
Realting.com
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