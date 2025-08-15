Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гамбия
  3. Долгосрочная аренда
  4. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Гамбии

2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Tujereng, Гамбия
Вилла 6 комнат
Tujereng, Гамбия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 950 м²
Этаж 2/2
Это вилла Сира, где комфорт встречает побережье, шаг в стиле и впитывает красоту, идеально р…
$4,392
в месяц
Luxury Beachfront 3 Bedroom Villa with Pool | Long Term rental | Brufut Heights в Sukuta, Гамбия
Luxury Beachfront 3 Bedroom Villa with Pool | Long Term rental | Brufut Heights
Sukuta, Гамбия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Luxury 3 Bedroom Villa with Pool in Brufut Heights, First Line with Seaview Long-term ren…
$4,545
в месяц
