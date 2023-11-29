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Квартиры в Kombo North Saint Mary, Гамбия

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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Sukuta, Гамбия
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Sukuta, Гамбия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
6 Brand New Spacious 2-bedroom Apartments in Sanchaba | The Gambia Discover your new home…
€72,687
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GamRealty
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
Квартира 2 спальни в центре города, с бытовой техникой, с видеонаблюдением в Serrekunda, Гамбия
Квартира 2 спальни в центре города, с бытовой техникой, с видеонаблюдением
Serrekunda, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 10
Apartments Offices and Retail spaces for sale and rent | Pipeline – Kanifing NEW DEVELOPM…
€71,324
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GamRealty
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море в Sukuta, Гамбия
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море
Sukuta, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 13
New 1, 2 and 3-bedroom Apartments for Sale in Bijilo | The Horizon Luxury Seaside Living …
€51,789
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GamRealty
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Sukuta, Гамбия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Sukuta, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Studios Apartments and Penthouses for sale at Kololi Gardens | NEW with a 3-year payment pla…
€87,900
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GamRealty
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море в Tanji, Гамбия
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море
Tanji, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
1 and 2-bed Beachfront Apartments for Sale at Tanji Cliffs | Tanji Introducing Tanji Clif…
€81,409
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GamRealty
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€64,900
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€42,900
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€42,900
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€64,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€64,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch

Параметры недвижимости в Kombo North Saint Mary, Гамбия

с видом на море
недорогая
элитная
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