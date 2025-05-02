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Квартиры с видом на море в Гамбии

Sukuta
6
Западный район
11
Kanifing Municipal Council
5
Serrekunda
4
Квартира Удалить
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6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Serrekunda, Гамбия
Квартира 1 комната
Serrekunda, Гамбия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
1, 2, and 3 bedroom Apartments | from $78,500 | Kanifing – Independence Stadium CALL GAMR…
$78,500
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Квартира 3 комнаты в Sukuta, Гамбия
Квартира 3 комнаты
Sukuta, Гамбия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 13
New 1, 2 and 3-bedroom Apartments for Sale in Bijilo | The Horizon Luxury Seaside Living …
$57,000
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Квартира 1 спальня в Brikama, Гамбия
Квартира 1 спальня
Brikama, Гамбия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/4
Lake View Studios and 1, 2 & 3 Bedroom Apartments | NEW | Kotu Enjoy all that nature has …
$70,854
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Квартира 3 комнаты в Sukuta, Гамбия
Квартира 3 комнаты
Sukuta, Гамбия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Studios Apartments and Penthouses for sale at Kololi Gardens | NEW with a 3-year payment pla…
$96,323
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Квартира 2 комнаты в Sukuta, Гамбия
Квартира 2 комнаты
Sukuta, Гамбия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 4
Luxury Sea Side Apartments for Sale | Kololi – Senegambia Discover your dream seaside ret…
$148,717
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Квартира 3 комнаты в Tanji, Гамбия
Квартира 3 комнаты
Tanji, Гамбия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
1 and 2-bed Beachfront Apartments for Sale at Tanji Cliffs | Tanji Introducing Tanji Clif…
$89,600
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