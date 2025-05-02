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Квартиры около гольф-клуба в Гамбии

Sukuta
6
Западный район
11
Kanifing Municipal Council
5
Serrekunda
4
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Serrekunda, Гамбия
Квартира 1 комната
Serrekunda, Гамбия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 11
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$95,029
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Типы недвижимости в Гамбии

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двухкомнатные

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