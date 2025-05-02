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Квартиры с садом в Гамбии

Sukuta
6
Западный район
11
Kanifing Municipal Council
5
Serrekunda
4
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Sukuta, Гамбия
Квартира 1 спальня
Sukuta, Гамбия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 13
1, 2 and 3 bedroom Seaview Apartments | Bijilo | The Horizon Contact us for further detai…
$57,000
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Квартира 1 комната в Serrekunda, Гамбия
Квартира 1 комната
Serrekunda, Гамбия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
1, 2, and 3 bedroom Apartments | from $78,500 | Kanifing – Independence Stadium CALL GAMR…
$78,500
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