Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Жилая
  4. Верхняя Савойя
  5. Шале

Шале в Верхняя Савойя, Франция

Шале В архив
Очистить
3 объекта найдено
Шале 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Megeve, Франция
Шале 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Megeve, Франция
Комнаты 17
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный шале, расположенный в Межеве в Мон Д'Арбуа Франция. Всего час езды на машине от…
€13,00 млн
Оставить заявку
Шале 4 спальни в Praz-sur-Arly, Франция
Шале 4 спальни
Praz-sur-Arly, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этот проект в Haut Savoie предлагает Studio Apartments 4, которые идеально расположены и отк…
€1,42 млн
Оставить заявку
Шале 3 спальни в Les Gets, Франция
Шале 3 спальни
Les Gets, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Искусство жизни сделано в Les Gets. Фортуна поддерживает смелый девиз Les Gets. Этот средне-…
€925,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Верхняя Савойя, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти