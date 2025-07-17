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Долгосрочная аренда домов в Лаукаа, Финляндия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Лаукаа, Финляндия
Дом 5 комнат
Лаукаа, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,103
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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